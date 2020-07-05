بعد 3 سنوات من التضحيات .. بنغازي تنتصر وتبتهج بالتحرير
غاب الأمن في تلك السنوات وكان الخارج مفقود والعائد إلى منزله مولود
أخبار ليبيا 24- خاص
في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين تحريرا كاملا غير منقوص بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية.
تحررت بنغازي في مثل هذا اليوم في 5 يوليو 2017، والذي تزامن مع اليوم الذي أختاره الليبيون للخروج في مظاهرة حاشدة لرفض الاحتلال والعدوان التركي لليبيا، تركيا التي دعمت الإرهابيين والمرتزقة ومولتهم وقدمت لهم السلاح والعلاج.
عاشت مدينة بنغازي خلال سنوات سيطرة الإرهاب أيامًا عصيبة تم فيها اغتيال عدد كبير من العسكريين ورجال الأمن والإعلاميين والنشطاء وكل من رفض وجود الإرهابيين من أصحاب العقيدة الضالة وأتباعهم ممن باعوا ذممهم من أجل المال.
صال الإرهاب وجال في مدينة بنغازي منذ 2011 وحتى 2014 دون رقيب أو حسيب، أصبحوا هم القوة وهم أصحاب الكلمة العليا، استغلوا غياب الأجهزة الأمنية والضبطية والعسكرية وعجزها في ارتكاب جرائمهم من قتل وخطف ونهب وترهيب.
غاب الأمن في تلك السنوات وكان الخارج مفقود والعائد إلى منزله مولود، لأن لا أحد في مأمن مع وجود الإرهاب والإرهابيين الذين انتشروا في بنغازي وأقاموا الاستيقافات وهم يرفعون راياتهم السوداء ملثمي الوجوه.
وظن الإرهابيون أن الأمر بات لهم وأن مدينة بنغازي التي عاثوا فيها فسادًا كانت في طريقها لأن تصبح إحدى ولايات دولتهم المزعومة حيث توافد إلى المدينة إرهابيين أجانب من كل حدب وصوب وتقلدوا مناصب قيادية في سلم التنظيمات الإرهابية.
تونسيون وجزائريون ومصريون وسودانيون ويمنيون وغيرهم من الجنسيات جميعهم إرهابيون قدموا إلى بنغازي التي توقعوا أن تكون مقامًا ومقرًا لهم وخصوصًا أنهم يتلقون مرتبات بالعملة الصعبة لذلك يصرون على انفلات الوضع الأمني في بنغازي وفي ليبيا عامة ليطول مقامهم ويتلقون المزيد من المال، لأنه كل همهم.
بدأوا في التضييق على أهالي المدينة بسيطرتهم على مناطق محددة صارت شبه مهجورة، انتشرت مقرات عدة أسموها كتائب استغلت بعض المقار الحكومية والخاصة التي تم الاستيلاء عليها، والمناشير اللي تحرم قيادة المرأة وتطالب بفصل الذكور عن الإناث في الجامعة.
استمر الوضع إلى أن أعلن القائد العام للقوات المسلحة في مايو من العام 2014 انطلاق عملية الكرامة لتحرير وتطهير البلاد من الإرهابيين، وانطلقت المعارك وتكالب الإرهابيون وتوحدت صفوفهم لقتال القوات المسلحة ومن ساندها من المدنيين من أهالي المدينة ومن كافة المدن الليبية.
الجميع اتحد الجميع تكاتف مع القوات المسلحة من أجل تطهير مدينة بنغازي من الإرهابيين، دامت المعارك ثلاث سنوات قدم فيها الليبيين صورًا عديدة للتضحية والشجاعة ضد عدو مجرم لا يعرف الحدود ولا يقدر حياة البشر.
لُقن الإرهابيون في المدينة درسًا قاسيًا وخصوصًا أنه بعد أن غرر بهم وظنوا أنهم أقوياء وأنه لا يمكن هزيمتهم، توقعوا أنه بعد ارتكابهم لجرائم وحشية عدة أنهم أنزلوا الرعب والخوف في قلوب الجيش ومن ساندهم إلا أنهم لقوا العكس تمامًا.
بدأت هزائمهم تتوالى وبدأت حصون الإرهاب تسقط تباعًا وقادتهم صاروا بين قتيل وهارب ومسجون، صراخهم وعويلهم وصل صداه إلى آخر الدنيا، ادعوا أنهم مظلومين وأنهم أبرياء وغيرها من المبررات والحجج إلى أن تحطموا على يد القوات المسلحة وتحطمت أحلامهم.
وبعد إعلان المشير حفتر تحرير المدينة استقبله الليبيون بالأفراح والتبريكات والألعاب النارية والمظاهرات في الساحات والميادين والشوارع وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم ولحناجرهم للتعبير عن فرحتهم بهذا النصر الذي طالما انتظروه ورفع بعضهم صور للشهداء الذي استشهدوا خلال معركة الكرامة ضد الإرهاب وكأنهم يخبرونهم أن دمائهم لم تذهب هباء وأن الإرهاب انتهى في مدينتنا.
عاد الأمن والأمان إلى المدينة، مناطق كاملة دبت فيها الحياة بعد أن كانت خاوية ومهجورة ومخيفة، فتحت الشوارع والأزقة والميادين التي امتلأت بأصوات لعب وصراخ الأطفال بعد أن توقف أزيز الرصاص وأصوات القذائف.
المحلات والشركات والميناء ومطار المدينة ومصانعها وأسواقها ومناطقها الحيوية استأنفت أعمالها، وبوشرت أعمال إعادة الإعمار على الفور بعد التحرير، ورغم الدمار الكبير الذي حل ببعض البيوت والمباني إلا أن فرحة النصر كانت غالبة.
مدينة بنغازي سطرت بصمودها ووقوفها ضد الإرهاب والإرهابيين نموذجًا يتحذى به، لأنها تمكنت من هزيمة الإرهاب الذي ظن أنه لا يهزم ولا يقهر إلا أنه صار على يدي الجيش الليبي مجرد شتات عصابات متفرقة مهزومة مذلولة.