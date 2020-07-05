بعد 3 سنوات من التضحيات .. بنغازي تنتصر وتبتهج بالتحرير غاب الأمن في تلك السنوات وكان الخارج مفقود والعائد إلى منزله مولود

أخبار ليبيا 24- خاص

في مثل هذا اليوم منذ ثلاث سنوات أعلن القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، تحرير مدينة بنغازي من الإرهابيين تحريرا كاملا غير منقوص بعد كفاح متواصل ضد الإرهاب وأعوانه دام أكثر من ثلاث سنوات متتالية.

تحررت بنغازي في مثل هذا اليوم في 5 يوليو 2017، والذي تزامن مع اليوم الذي أختاره الليبيون للخروج في مظاهرة حاشدة لرفض الاحتلال والعدوان التركي لليبيا، تركيا التي دعمت الإرهابيين والمرتزقة ومولتهم وقدمت لهم السلاح والعلاج.

عاشت مدينة بنغازي خلال سنوات سيطرة الإرهاب أيامًا عصيبة تم فيها اغتيال عدد كبير من العسكريين ورجال الأمن والإعلاميين والنشطاء وكل من رفض وجود الإرهابيين من أصحاب العقيدة الضالة وأتباعهم ممن باعوا ذممهم من أجل المال.

صال الإرهاب وجال في مدينة بنغازي منذ 2011 وحتى 2014 دون رقيب أو حسيب، أصبحوا هم القوة وهم أصحاب الكلمة العليا، استغلوا غياب الأجهزة الأمنية والضبطية والعسكرية وعجزها في ارتكاب جرائمهم من قتل وخطف ونهب وترهيب.

غاب الأمن في تلك السنوات وكان الخارج مفقود والعائد إلى منزله مولود، لأن لا أحد في مأمن مع وجود الإرهاب والإرهابيين الذين انتشروا في بنغازي وأقاموا الاستيقافات وهم يرفعون راياتهم السوداء ملثمي الوجوه.

وظن الإرهابيون أن الأمر بات لهم وأن مدينة بنغازي التي عاثوا فيها فسادًا كانت في طريقها لأن تصبح إحدى ولايات دولتهم المزعومة حيث توافد إلى المدينة إرهابيين أجانب من كل حدب وصوب وتقلدوا مناصب قيادية في سلم التنظيمات الإرهابية.

تونسيون وجزائريون ومصريون وسودانيون ويمنيون وغيرهم من الجنسيات جميعهم إرهابيون قدموا إلى بنغازي التي توقعوا أن تكون مقامًا ومقرًا لهم وخصوصًا أنهم يتلقون مرتبات بالعملة الصعبة لذلك يصرون على انفلات الوضع الأمني في بنغازي وفي ليبيا عامة ليطول مقامهم ويتلقون المزيد من المال، لأنه كل همهم.

بدأوا في التضييق على أهالي المدينة بسيطرتهم على مناطق محددة صارت شبه مهجورة، انتشرت مقرات عدة أسموها كتائب استغلت بعض المقار الحكومية والخاصة التي تم الاستيلاء عليها، والمناشير اللي تحرم قيادة المرأة وتطالب بفصل الذكور عن الإناث في الجامعة.

استمر الوضع إلى أن أعلن القائد العام للقوات المسلحة في مايو من العام 2014 انطلاق عملية الكرامة لتحرير وتطهير البلاد من الإرهابيين، وانطلقت المعارك وتكالب الإرهابيون وتوحدت صفوفهم لقتال القوات المسلحة ومن ساندها من المدنيين من أهالي المدينة ومن كافة المدن الليبية.

الجميع اتحد الجميع تكاتف مع القوات المسلحة من أجل تطهير مدينة بنغازي من الإرهابيين، دامت المعارك ثلاث سنوات قدم فيها الليبيين صورًا عديدة للتضحية والشجاعة ضد عدو مجرم لا يعرف الحدود ولا يقدر حياة البشر.

لُقن الإرهابيون في المدينة درسًا قاسيًا وخصوصًا أنه بعد أن غرر بهم وظنوا أنهم أقوياء وأنه لا يمكن هزيمتهم، توقعوا أنه بعد ارتكابهم لجرائم وحشية عدة أنهم أنزلوا الرعب والخوف في قلوب الجيش ومن ساندهم إلا أنهم لقوا العكس تمامًا.

بدأت هزائمهم تتوالى وبدأت حصون الإرهاب تسقط تباعًا وقادتهم صاروا بين قتيل وهارب ومسجون، صراخهم وعويلهم وصل صداه إلى آخر الدنيا، ادعوا أنهم مظلومين وأنهم أبرياء وغيرها من المبررات والحجج إلى أن تحطموا على يد القوات المسلحة وتحطمت أحلامهم.

وبعد إعلان المشير حفتر تحرير المدينة استقبله الليبيون بالأفراح والتبريكات والألعاب النارية والمظاهرات في الساحات والميادين والشوارع وأطلقوا العنان لأبواق سياراتهم ولحناجرهم للتعبير عن فرحتهم بهذا النصر الذي طالما انتظروه ورفع بعضهم صور للشهداء الذي استشهدوا خلال معركة الكرامة ضد الإرهاب وكأنهم يخبرونهم أن دمائهم لم تذهب هباء وأن الإرهاب انتهى في مدينتنا.

عاد الأمن والأمان إلى المدينة، مناطق كاملة دبت فيها الحياة بعد أن كانت خاوية ومهجورة ومخيفة، فتحت الشوارع والأزقة والميادين التي امتلأت بأصوات لعب وصراخ الأطفال بعد أن توقف أزيز الرصاص وأصوات القذائف.

المحلات والشركات والميناء ومطار المدينة ومصانعها وأسواقها ومناطقها الحيوية استأنفت أعمالها، وبوشرت أعمال إعادة الإعمار على الفور بعد التحرير، ورغم الدمار الكبير الذي حل ببعض البيوت والمباني إلا أن فرحة النصر كانت غالبة.

مدينة بنغازي سطرت بصمودها ووقوفها ضد الإرهاب والإرهابيين نموذجًا يتحذى به، لأنها تمكنت من هزيمة الإرهاب الذي ظن أنه لا يهزم ولا يقهر إلا أنه صار على يدي الجيش الليبي مجرد شتات عصابات متفرقة مهزومة مذلولة.