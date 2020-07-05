بعد قصف الوطية .. الوفاق : على الدول المعتدية انتظار ردنا قنونو : الغارات التي استهدفت الوطية نفذت من قبل طيران أجنبي داعم لـ"الجيش الوطني"

أخبار ليبيا 24 – متابعات

توعدت قوات حكومة الوفاق ا الدول المؤيدة لـ”الجيش الوطني الليبي” الذي يقوده خليفة حفتر بالرد على قصف قاعدة الوطية الجوية.

وذكر المتحدث باسم قوات حكومة الوفاق المدعومة من قبل تركيا، محمد قنونو، في بيان صدر عنه اليوم الأحد أن الغارات التي استهدفت القاعدة الواقعة جنوب طرابلس نفذت من قبل طيران أجنبي داعم لـ”الجيش الوطني” بهدف رفع معنويات قوات حفتر و”خداع جمهورهم بأنه ما زال لهم القدرة على الوقوف أمام تقدم قواتنا”، حسب وصفه .

قنونو شدد اعلى أن مناورات قيادة الجيش الوطني لن تؤثر على مسار الأحداث والمعارك ولن تغير استراتيجية حكومة الوفاق ببسط سيطرتها على كامل مناطق البلاد، قائلا “كنا نقول بأننا من سيحدد مكان وزمان المعركة، ونؤكد اليوم بأننا من سيحدد متى وأين تبدأ المعركة الحاسمة ومتى وأين تنتهي”، حسب زعمه .

وتابع مخاطبا “الدول المعتدية”: “انتظروا ردنا.. فالخبر ما ترون لا ما تسمعون”.

يشار إلى أن مصدر عسكري بقوات الجيش الوطني رفيع المستوي أفاد أن طائرات حربية استهدفت قاعدة الوطية ودمرت غرفة عمليات القيادة التركية في القاعدة، وذلك بعد أن شنت فجر اليوم الأحد الطائرات تسع غارات .

المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، قال إنه تم تنفيذ 9 ضربات جوية دقيقة على منظومات الدفاع الجوي التركية التي تم تركيبها مؤخراً في قاعدة الوطية.

وأكد نجاح الغارات في تحييد منظومة دفاع جوي تركية من طراز هوك، مشيرًا إلى تدمير 3 رادارات بالكامل.