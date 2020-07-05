بايع داعش في 2018.. القبض على إرهابي سوري في مصراتة

بايع داعش في 2018.. القبض على إرهابي سوري في مصراتة الإرهابي يعمل لدى سرايا الاختراق والهاكرز بتنظيم داعش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تمكنت القوة التابعة لغرفة العمليات الأمنية المشتركة بمصراتة، من إلقاء القبض على شخص سوري الجنسية ينتمي إلى تنظيم “داعش” الإرهابي، خلال حملة أمنية داخل المدينة .

وكشف تسجيل مرئي بثه المركز الإعلامي للقوة، عن حجم العملية، حيث اقتحمت قوات عسكرية بناية داخل مدينة مصراتة كان يختبئ بداخلها الداعشي، لتنتهي المهمة باعتقاله دون مقاومة، ليبدو أن العملية كان مخطط لها مسبقا.

وقال الداعشي، بعد القبض عليه، إنه من مواليد عام 2001م بمدينة حماة السورية، ويكنى بأبو خطاب، وبايع التنظيم الإرهابي في 2018م، وانظم إلى سرايا الاختراق والهاكرز، مؤكدا إلقاء القبض عليه من قبل قوات العمليات الأمنية المشتركة في مصراتة بمنزله داخل المدينة.

وتعمل تركيا منذ فترة طويلة على إرسال المرتزقة والعناصر الإرهابية التابعة لتنظمي داعش والقاعدة من سوريا إلى ليبيا؛ للقتال بجانب مليشيات حكومة الوفاق .

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، وصول دفعة جديدة من المرتزقة السوريين الموالين لتركيا إلى ليبيا، ليرتفع عدد المرتزقة في البلاد إلى 15,300 مرتزق.

كما تحظى المليشيات المسلحة في ليبيا بدعم عسكري من الحكومة التركية التي مولتها بأسلحة مطورة وطائرات مسيرة وكميات كبيرة من الذخائر، إضافة إلى ضباط أتراك لقيادة المعركة وإرسال الآلاف من المرتزقة السوريين للقتال إلى جانب المليشيات.