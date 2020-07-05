السيسي يطلع خطط سلاح الإشارة لتأمين الحدود مع ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من وزراء الحكومة المصرية، وقيادات القوات المسلحة المصرية.

وذكر الناطق باسم رئاسة الجمهورية المصرية، السفير بسام راضي، في بيان له، أن الرئيس السيسي، اطلع على خطط وجهود سلاح الإشارة بالقوات المسلحة لتأمين العمق الغربي لمصر والحدود المشتركة مع ليبيا، والاتجاهين الشمالي الشرقي والجنوبي وجميع الاتجاهات الاستراتيجية امتدادً للحدود الدولية لمصر.

وحسب البيان، اطلع الرئيس المصري أيضًا، على أحوال وأوضاع المنافذ الحدودية وتأمينها بالكامل، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة باستخدام تكنولوجيا أنظمة الاتصالات الحديثة المحمولة والمرئية والقمر الصناعي المصري “طيبة 1”.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد خلال تفقده عناصر المنطقة الغربية العسكرية، في سيدي براني بمرسى مطروح، في وقت سابق، استعداد مصر الكامل لتقديم الدعم للشعب الليبي، قائلا “نحن في مصر نكن لكم احتراما وتقديرا كبيرا ولم نتدخل في شئونكم ودائما مستعدين لتقديم الدعم، من أجل استقرار ليبيا وليس لنا مصلحة ليس إلا أمنكم واستقراركم”.