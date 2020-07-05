السراج يبحث جاهزية المفوضية العليا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

التقي رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، اليوم الأحد، برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السائح، للوقوف عل مدى جاهزية المفوضية للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، إن الاجتماع استعرض الأمور الفنية والمالية التي تحتاج لاستكمال الإجراءات؛ لتتمكن المفوضية من أداء عملها تجاه أي استحقاق انتخابي أو استفتاء مقبل وفقا للمعايير الدولية.

وحسب البيان، تناول الاجتماع عملية التنسيق مع البعثة الأممية إلى ليبيا، والاستفادة من الخبرات الفنية التي توفرها كيانات دولية مثل الاتحاد الأوروبي.

ويأتي اللقاء في أعقاب الاتصال الهاتفي الذي أجراه وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بالسراج، والذي تضمن الحديث حول الانتخابات.

وحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي، في بيان، فإن السراج شدد على أن تكون الانتخابات في صلب المسار السياسي وعدم إضاعة الوقت بحلول تلفيقية، مؤكدا أن وضوح المسار السياسي هو ما سيعمل على استبعاد الخيار العسكري.