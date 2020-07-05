“الزوي” ينتظر فتح المطارات للالتحاق بـ”الفيصلي”

وسبق للزوي أن حصد لقب هداف الدوري الأردني

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أخبار ليبيا 24 – رياضة

لا يزال المحترف الليبي أكرم الزوي ينتظر فتح المطارات للعودة إلى الأردن، والالتحاق بتدريبات فريقه الفيصلي.

وكانت إدارة الفيصلي الأردني قد تعاقد مع الزوي في يناير الماضي لمدة موسم رياضي واحد لكن لم يشارك مع الفريق بسبب إيقاف المنافسات الرياضية بسبب كورونا .

وسبق للزوي أن حصد لقب هداف الدوري الأردني في موسم 2015-2016، مع فريق الحسين إربد، برصيد 12 هدفا، ويأمل في تكرار الأمر في الموسم الحالي .

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