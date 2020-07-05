الحكومة الإيطالية تسليم مستلزمات طبية لبلدي سبها

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن عميد بلدية سبها عن استلام شحنة أولية مكونة من أدوية ومستلزمات طبية مقدمة من الحكومة الايطالية لموجهة تعزيز الموقف داخل بلدية سبها في التصدي لوباء كورونا.

عميد البلدية أشار إلى أنه قام بتسليم الشحنة لمخازن الإمداد الطبي لعهدة لجنة إدارة مكافحة وباء كورونا بسبها .

وأوضح أن هذه الخطوة جيدة خاصة، وأن مراكز مواجهة الوباء بسبها تمثل المراكز الوحيدة التي تقدم خدمات الإيواء و متابعة الحالات ومواجهة تقدم الوباء في كامل فزان.

و أكد عميد البلدية أن لجنة مكافحة كورونا تواجه عجزاً حاداً ومزمناً في الكوادر الطبية المختصة وفي الأدوية و المستلزمات الطبية ذات العلاقة و في الاحتياجات المصاحبة .