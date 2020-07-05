الثني يطلع على الوضع الوبائي لجائحة كورونا

الثني يطلع على الوضع الوبائي لجائحة كورونا
الثني يشدد على ضرورة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة الحائحة
أخبار ليبيا 24
اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد على الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب في مدينة بنغازي.
وناقش الثني مع الوزير أوضاع مراكز الحجر والعزل الصحي في مختلف مناطق البلاد، مؤكدًا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهذه المراكز خصوصا في جنوب البلاد الذي يعاني اضطرابا في الوضع الوبائي بسبب الجائحة.
واستعرض وزير الصحة سير القوافل الطبية التي انطلقت للمدن والمناطق التي تعاني نقصا في المواد والمستلزمات الطبية من خلال جهاز الإمداد الطبي.
وأكد رئيس الحكومة على ضرورة البدء في إجراءات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي مرورا باللجنة التي تم تشكيلها لمنع ازدواجية التوريد والصرف في القطاع الطبي.
وتطرق الاجتماع لسير العمل في المراكز الطبية والمستشفيات والمستوصفات، فيما شدد السيد الرئيس على ضرورة سير العمل على أكمل وجه.