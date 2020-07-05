الثني يطلع على الوضع الوبائي لجائحة كورونا الثني يشدد على ضرورة توريد الأدوية والمستلزمات الطبية لمواجهة الحائحة

أخبار ليبيا 24

اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني اليوم الأحد على الوضع الوبائي المحلي لجائحة كورونا، وذلك خلال اجتماع عقده مع وزير الصحة الدكتور سعد عقوب في مدينة بنغازي.

وناقش الثني مع الوزير أوضاع مراكز الحجر والعزل الصحي في مختلف مناطق البلاد، مؤكدًا على ضرورة تقديم الدعم اللازم لهذه المراكز خصوصا في جنوب البلاد الذي يعاني اضطرابا في الوضع الوبائي بسبب الجائحة.

واستعرض وزير الصحة سير القوافل الطبية التي انطلقت للمدن والمناطق التي تعاني نقصا في المواد والمستلزمات الطبية من خلال جهاز الإمداد الطبي.

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة البدء في إجراءات توريد الأدوية والمستلزمات الطبية عبر جهاز الإمداد الطبي مرورا باللجنة التي تم تشكيلها لمنع ازدواجية التوريد والصرف في القطاع الطبي.

وتطرق الاجتماع لسير العمل في المراكز الطبية والمستشفيات والمستوصفات، فيما شدد السيد الرئيس على ضرورة سير العمل على أكمل وجه.