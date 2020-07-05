إعادة وحدات توليد الكهرباء بمحطة الخمس للعمل العامة للكهرباء : دخول الوحدة السابعة للعمل الأسبوع المقبل

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعادت الشركة العامة للكهرباء تشغيل وحدتي التوليد الأولى والثانية الغازيتين، والثالثة والرابعة البخاريتين بمحطة الخمس.

وكانت الشركة العامة للكهرباء قد أعلنت الجمعة عن إكمال صيانة الوحدة السادسة بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 47 ميجا وات والتي توقفت عن العمل لعام كامل .

كما توقعت الشركة دخول الوحدة السابعة للعمل الأسبوع المقبل بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة لها٠

وكانت الشركة قد أعلنت الجمعة عن حدوث إطفاء جزئي شرق مدينة طرابلس والمرقب والوسط بسبب رفض بعض المناطق والمدن التقيد بعملية طرح الأحمال.