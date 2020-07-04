1218 ولادة بمركز بنغازي الطبي الشهر الماضي

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أصدر مركز بنغازي الطبي إحصائية شهر يونيو لعدد حالات الولادة، بقسم النساء والتوليد، حيث بلغ إجمالي المواليد الجدد 1218 مولودا شكلت الولادة الطبيعية 749 ولادة، وبلغ عدد الولادة القيصرية 469 ولادة.

وأوضح المركز، أن إجمالي الحالات المترددة على عيادات قسم أمراض النساء والتوليد في شهر يونيو بلغ 4706 حالة، مشيرًا إلى إجراء 182 عملية إجهاض.

وأفاد مركز بنغازي الطبي، أن نسبة عدد حالات الولادة المسجلة من خارج مدينة بنغازي 14 بالمئة، مشيرًا إلى أن أعلى نسبة كانت من مدن إجدابيا والمرج والبيضاء وسبها وسلوق بينما كانت أقل الحالات نسبة من ترهونة وطرابلس وطبرق ودرنة وسرت.