هذه وجهة عقيلة صالح بعد زيارته لموسكو عقيلة يكشف عن القيام بزيارات لعدد من العواصم

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كشف رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح أنه سيقوم خلال هذه الفترة بعدة زيارات خلال اليومين المقبلين إلى جنيف وروما والجزائر وإلى دول عدة، لمناقشة الأوضاع في ليبيا وتحقيق حل سياسي للأزمة.

أتى ذلك في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية أثناء زيارته إلى موسكو، حيث أكد عقيلة إنه يعتقد أن الحل الوحيد للأزمة في ليبيا حاليا متمثل في “إعلان القاهرة”.

وقال عقيلة، “إعلان القاهرة هو الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، فهناك إجماع بين الليبيين على هذا الإعلان”. وتابع “في إعلان القاهرة طبعا كما ذكرت، نحن نعتقد أنه الحل الوحيد للأزمة في ليبيا، لأنه لا يوجد تهميش أو إقصاء لأحد، وبالتالي نحن نرى حتى أن هناك إجماع بين الليبيين على هذا الإعلان”.

أجرى رئيس مجلس النواب، محادثات في موسكو مع سيرغي لافروف وزير الخارجية الروسي وبحثا آليات إيقاف القتال وتنفيذ مقررات برلين وإعلان القاهرة، كما أجرى محادثات مع فالنتينا ماتفيينكو، رئيسة مجلس الاتحاد الروسي، واستعرض خلالها تطورات الوضع في ليبيا وضرورة إيقاف القتال وبدء الحوار السياسي.