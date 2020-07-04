مليشيا في طرابلس تقتل مواطن تحت التعذيب

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أكد مصد مطلع أن الشاب عثمان بشير المجراب قتل تحت تعذيب إحدى المليشيات التي تسيطر على العاصمة طرابلس.

وأوضح المصدر أن المجراب تعرض لأسوء أنواع التعذيب حتى قتل الخميس الماضي على أيدي عناصر المليشيا التي اختطفته منذ أسبوع.

وأشار المصدر إلى أن اختطاف وتعذيب الشاب عثمان بسبب مواقفه الثابتة ضد المليشيات وسيكون موعد الدفن اليوم السبت.

وكان المواطن أيمن صالح الطير من سكان منطقة قرجي قتل الأيام القليلة الماضية في سجون مليشيا عبدالحميد مضغوطة التابعة لحكومة الوفاق الموالية لتركيا.

وأشار المصدر إلى أن الطير قتل تحت التعذيب في سجون المليشيا بعد أن تم خطفه من قبلهم منذ أسبوع تقريبًا ليعلن عن مقتله مساء الثلاثاء الماضي.

وأوضحت مصادر عدة أن مليشيا مضغوطة وهي مجموعة القبض في مليشيا أغنيوة الككلي عززت تواجدها في شوارع قرجي خوفا من أي رد فعل على خلفية مقتل أيمن الطير.

يشار إلى أن ما تشهده العاصمة طرابلس هو الوضع الطبيعي من أعمال اغتيال وتصفية وخطف وابتزاز من قبل العصابات والمليشيات التي تسيطر عليها منذ 2011.