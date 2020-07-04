مقتل مرتزق سوري قرب سرت في غارة جوية

أخبار ليبيا24

أكد مصدر مطلع أن المرتزق السوري المدعو صدام طارق الحلبي الملقب “أبوطارق” قتل قرب مدينة سرت عقبة استهداف تجمع لمليشيات حكومة الوفاق المدعومة بمرتزقة سوريين ودعم تركي.

وأوضح المصدر أن المرتزق “الحلبي” من مواليد 1976 ومن سكان محافظة حلب سوريا، وهو مسؤول عسكري بارز لدى “الفصيل الثاني” في فرقة الحمزة وتعرف “الحمزات” الموالية لتركيا.

وأشار المصدر إلى أن المرتزق قتل خلال ضربة جوية نفذت من قبل سلاح الجو التابع للقوات المسلحة العربية الليبية بعد أن استهدف تجمع لعناصر المرتزقة غرب مدينة سرت في يونيو 2020 وأعلن عن مقتله في 1 يوليو الجاري.