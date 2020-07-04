ليبيون في السودان ينهون فترة الحجر الصحي

أخبار ليبيا24

أنهى 38 مواطن من أعضاء الجالية الليبية في السودان أمس الجمعة فترة الحجر في فندق فكتوريا وهم من طرابلس وزليتن وسبها والكفرة وبنغازي.

وأعلن عن خروج المواطنين بعد انقضاء فترة الحجر الصحي المقررة لهم 14 يوم وإجراء التحاليل الطبية للمرة الثانية وثبوت خلوهم من فيروس كورونا.

وفي ذات السياق أعلن مدير عام مستشفى الهواري بنغازي عبدالرحمن يوسفعن شفاء حالتين من فيروس كورونا الخميس وخروجهما من المستشفى.

وأضاف يوسف بحسب الصفحة الرسمية لمستشفى الهواري على “فيسبوك” أن الحالتين لامرأة تبلغ 35 سنة وابنتها طفلة البالغة 5 سنوات، منوها أن الطاقم الطبي قدم للحالتين كل الخدمات الطبية و الرعاية الصحية .