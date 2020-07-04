لجنة الحوار بمجلس النواب تدعو إلى استئناف الحوار برعاية أممية

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد أعضاء لجنة الحوار بمجلس النواب الليبي، إلى استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة، مطالبين الأمين العام للأمم المتحدة بالإسراع في تكليف مبعوث خاص للبعثة الأممية في ليبيا.

جاء ذلك في بيان صادر عن أعضاء لجنة الحوار بالمجلس المكونة من: بدر النحيب عن دائرة بنغازي الكبرى، وحمد البنداق عن البطنان ودرنة، وعبدالمطلب ثابت عن البيضاء وشحات والساحل والمرج، وحسن الزرقاء عن سرت والجفرة ومصباح دومه عن سبها والشاطئ، ويوسف الفرجاني عن الخمس ومسلاتة وترهونة.

وقال الأعضاء: “نحن أعضاء لجنة الحوار المنتخبين عن الدوائر الانتخابية (الأولى والثانية والثالثة والخامسة والسادسة والعاشرة)، في ظل التطورات المتسارعة على الساحة الليبية واستنادا على احترام العملية الديمقراطية في ليبيا”.

وأضاف الأعضاء: “وفي ظل رفض أي أسلوب فرض الآراء والإملاءات من خلال التدخلات الأجنبية والالتزام بمخرجات مؤتمر برلين في إطار الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات المغربية، نرى أن الوقت قد حان الى استئناف الحوار السياسي برعاية الأمم المتحدة في حوار بناء وهادف في اسرع وقت ممكن”.

وحث أعضاء لجنة الحوار بمجلس النواب، الأمين العام للأمم المتحدة على الإسراع بتكليف مبعوث خاص للبعثة في ليبيا مستقل وقادر على حل الأزمة الليبية، وفق نص البيان.