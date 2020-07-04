كورونا تؤخر التحاق أكرم الزوي بالفيصلي الأردني

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ينتظر المحترف الليبي أكرم الزوي إعادة فتح المطارات وبدء الرحلات الجوية بين ليبيا والأردن ليتمكن من العودة إلى عمّان والالتحاق بتدريبات فريقه الفيصلي، حيث من المتوقع أن يطلق الدوري الأردني لكرة القدم في أغسطس القادم.

وكانت إدارة الفيصلي الأردني قد تعاقد مع الزوي في يناير الماضي لمدة موسم رياضي واحد، لكنه لم يشارك مع الفريق بسبب إيقاف المنافسات الرياضية بسبب جائحة كورونا.

وسبق للزوي، أن حصد لقب هداف الدوري الأردني في موسم 2015-2016 مع فريق الحسين إربد، برصيد 12 هدفا، ويأمل في تكرار الأمر في الموسم الحالي.

وحددت الهيئة التنفيذية لاتحاد كرة القدم الأردني الثالث من أغسطس القادم، موعداً لاستئناف نشاطات الموسم الكروي مع انطلاق الأسبوع الثاني من بطولة دوري المحترفين.