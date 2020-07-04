قلق بريطاني إزاء استمرار إغلاق الموانئ النفطية والتدخل الأجنبي بالحقول الليبية

أخبار ليبيا24 – اقتصاد

أعربت السفارة البريطانية في ليبيا، عن إزاء استمرار إغلاق الموانئ النفطية، والتقارير التي تُفيد بالتدخل الأجنبي في حقول النفط الليبية.

وقالت السفارة في بيان لها اليوم السبت، إن “هناك تقارير مُقلقة حول تدخل المرتزقة الأجانب في حقل الشرارة النفطي”، مؤكدة أن “عسكرة قطاع الطاقة الليبي أمر غير مقبول ويُهدد بالمزيد من الضرر”.

وأشارت السفارة، إلى أن إغلاق الموانئ النفطية تسبب في الانخفاض القسري في إنتاج النفط بخسائر تجاوزت 6 مليار دولار منذ يناير الماضي، مع عواقب اقتصادية سلبية على الشعب الليبي، كما نوهت إلى أن هذا الإغلاق تسبب في أضرار للبنية التحتية للمنشآت النفطية.

واعتبرت السفارة، أن قطاع الطاقة مصدر أساسي وذو أهمية للتعافي وإعادة الإعمار في ليبيا بعد الصراع، بصفته المصدر الرئيسي للدخل في البلاد، رفضةً توظيف قطاع الطاقة كورقة مساومة سياسية، وفق نص البيان.

وبحسب البيان، فقد جددت بريطانيا تأكيدها على دعمها للمؤسسة الوطنية للنفط، باعتبارها شركة النفط المُستقلة الوحيدة في ليبيا المكلفة بإدارة النفط الليبي، مطالبة بالسماح للمؤسسة باستئنافها الإنتاج دون عوائق لصالح جميع الليبيين.

ودعت السفارة البريطانية في ليبيا، جميع الأطراف إلى المشاركة الفعّالة في الحوار السياسي بقيادة الأمم المتحدة، محذرة من أن التدخل الأجنبي في ليبيا يعمل على تقويض هذه الجهود.