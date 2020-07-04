دي مايو: إيطاليا تعتزم تنفيذ التزامها بحظر وصول الأسلحة إلى ليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، عزم بلاده تنفيذ التزامها بحظر وصول السلاح إلى ليبيا، في إطار مشاركتها بعملية “إيريني” للسيطرة على وصول الأسلحة إلى البلاد.

وأعلن دي مايو، في مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، أنه فيما يتعلق بعملية “إيريني” الأوروبية للسيطرة على حظر الأسلحة إلى ليبيا، فإن “إيطاليا ستتمكن الآن من توفير أصول هذه العملية بعد موافقة البرلمان على مرسوم البعثة، التي تشتمل على فرقاطة وطائرتين”.

وقال دي مايو، إنه “من أجل فعالية المهمة، من المهم أن يتم نشر جميع القطع العسكرية المخطط لها، والتي يجب أن تكون بحرية وجوية وساتلية، وذلك لرصد جميع أنحاء ليبيا، وفي أقرب وقت ممكن”.

وشدد وزير الخارجية الإيطالي، بضرورة “تعيين ممثل خاص جديد للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، فهو منصب شاغر منذ فترة طويلة”، بحسب ما نقل موقع العربية نت اليوم.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أطلق عملية “إيريني” تهدف إلى مراقبة تنفيذ حظر الأسلحة على ليبيا، وبدأت المهمة البحرية في 18 يوليو الماضي.