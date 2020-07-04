النمروش: تركيا ستدعم وزارة الدفاع بحكومة الوفاق

أخبار ليبيا24

قال وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوفاق، صلاح الدين النمروش، إن وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، أكد على استمرار دعم أنقرة لحكومة الوفاق.

وأضاف النمروش، في تغريدة على تويتر، يوم الجمعة، أن “تركيا ستدعم وزارة الدفاع الليبية في مجال التدريب والتأهيل وبناء القدرات الدفاعية”.

واستغلت تركيا الاتفاق العسكري الذي وقعته مع حكومة الوفاق، بإرسال قوات عسكرية تركية إلى ليبيا وإنشاء قاعدة عسكرية على ضفاف الساحل الجنوبي للبحر المتوسط، حيث كشفت مصادر صحفية، عن نية أنقرة لإنشاء قاعدتين عسكريتين دائمتين في الوطية ومصراتة.

وزار وزير الدفاع التركي، يرافقه رئيس الأركان، يشار غولر، يوم الجمعة، العاصمة الليبية طرابلس، للاطلاع عن كثب على سير الأنشطة الجارية في إطار مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وحكومة الوفاق للتعاون الأمني والعسكري.

وتدخلت تركيا في ليبيا بتقديم دعم جوي وأسلحة ومرتزقة متحالفين معها من سوريا لدعم حكومة الوفاق ضد قوات الجيش الوطني الليبي.