العريبي: مبادرتا عقيلة صالح والسيسي قطعتا الطريق أمام أحلام أردوغان بليبيا

العريبي: مبادرتا عقيلة صالح والسيسي قطعتا الطريق أمام أحلام أردوغان بليبيا
أخبار ليبيا24 – سياسة
قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي، إن مبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعتا الطريق أمام حلم الرئيس التركي أردوغان للسيطرة على النفط الليبي.
وأوضح العريبي في تصريح صحفي نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، على حد قوله.
وأضاف العريبي: أن “المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمام العالم أجمع، بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي”، وفق تعبيره.
وأكد العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب أنهى هذه الأحلام، وأن المبادرة الأن أصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير.