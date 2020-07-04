العريبي: مبادرتا عقيلة صالح والسيسي قطعتا الطريق أمام أحلام أردوغان بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

قال رئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بمجلس النواب الليبي عيسى العريبي، إن مبادرة رئيس المجلس عقيلة صالح وإعلان القاهرة قطعتا الطريق أمام حلم الرئيس التركي أردوغان للسيطرة على النفط الليبي.

وأوضح العريبي في تصريح صحفي نشر على الموقع الرسمي لمجلس النواب، أن إعلان القاهرة جاء دعمًا لمبادرة رئيس مجلس النواب وتلبية لإرادة الشارع الليبي لإنهاء الانقسام السياسي، على حد قوله.

وأضاف العريبي: أن “المبادرة أحرجت المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أمام العالم أجمع، بأنهم لا يملكون من أمرهم شيء سوى تنفيذ تعليمات المحتل التركي”، وفق تعبيره.

وأكد العريبي، أن تركيا كانت تطمح للحرب من أجل السيطرة على منطقة خليج السدرة الغنية بالنفط، مشيراً إلى أن المسار السياسي الحالي الذي يقوده رئيس مجلس النواب أنهى هذه الأحلام، وأن المبادرة الأن أصبحت أمر واقع بدعم محلي ودولي كبير.