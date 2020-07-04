التويجر يدعو للإفراج عن الدستور لإنقاذ ليبيا من الوصاية الدولية

أخبار ليبيا24

دعا مقرر الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، رمضان عبدالسلام التويجر، اليوم السبت، إلى المطالبة بالإفراج عن الدستور الليبي “بالرغم ما فيه وما عليه” لإنقاذ ليبيا من الوصاية الدولية والاحتلال الأجنبي وإعادة الاستقرار الأمني لها.

وقال التويجر، “طالبوا بالإفراج عن الدستور بالرغم ما فيه وما عليه، ثم انتخبوا رئيسكم وأنقذوا ليبيا من الوصاية والاحتلال الأجنبي متعدد الأطراف، وقبل أن يمل عليكم “اتفاق طائف جديد” يحافظ على استمرارية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي ووفق ما يحفظ مصالح هذه الدول بليبيا”.

وسبق لتويجر، أن أكد أن “الدستور هو نقطة أولى للمصالحة الوطنية بين الليبيين وقيام دولة القانون”.