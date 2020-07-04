إعادة وحدات توليد الكهرباء بمحطة الخمس للعمل

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أخبار ليبيا24

أعادت الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم السبت تشغيل وحدتي التوليد الأولى والثانية الغازيتين، والثالثة والرابعة البخاريتين في محطة الخمس.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الجمعة عن إكمال صيانة الوحدة السادسة بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 47 ميغا وات والتي توقفت عن العمل لعام كامل.

وتوقعت الشركة دخول الوحدة السابعة للعمل الأسبوع المقبل بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة لها.

وكانت الشركة قد أعلنت أمس الجمعة عن حدوث إطفاء جزئي شرق مدينة طرابلس والمرقب والوسط بسبب رفض بعض المناطق والمدن التقيد بعملية طرح الأحمال.

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