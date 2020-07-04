إعادة وحدات توليد الكهرباء بمحطة الخمس للعمل

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أعادت الشركة العامة للكهرباء، صباح اليوم السبت تشغيل وحدتي التوليد الأولى والثانية الغازيتين، والثالثة والرابعة البخاريتين في محطة الخمس.

وأعلنت الشركة العامة للكهرباء أمس الجمعة عن إكمال صيانة الوحدة السادسة بمحطة جنوب طرابلس بقدرة 47 ميغا وات والتي توقفت عن العمل لعام كامل.

وتوقعت الشركة دخول الوحدة السابعة للعمل الأسبوع المقبل بعد استكمال أعمال الصيانة اللازمة لها.