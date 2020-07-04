إصابات كورونا في ليبيا تتزايد يوميا تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا في ليبيا

أخبار ليبيا24

سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض يوم الجمعة تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 27 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد في مناطق متفرقة من البلاد، ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في ليبيا إلى 918 إصابة.

كما سجّل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 6 حالة شفاء بينها 4 حالات في سبها وحالتين في بنغازي، ليكون إجمالي المتعافين 230 متعافي، بينما سجل حالة وفاة واحدة في سبها، ليرتفع العدد إلى 27 حالة وفاة منذ بدء تفشي الجائحة في ليبيا.

وناشد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، المواطنون ضرورة اتباع الإرشادات الوقائية والاحترازية اللازمة لمنع انتشار الفيروس، كما جدد مطالبته للمواطنين بالمناطق التي يحدث فيها سريان للفيروس بعدم مغادرة مناطقهم، حتى تتمكن فرق الرصد والتقصي الوبائي التابعة للمركز من تتبع وحصر المخالطين واستقرار الوضع الوبائي.