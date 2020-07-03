مكافحة الأمراض يسجل 17 حالة موجبة لفيروس كورونا 

أخبار ليبيا24

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الخميس تسجيل تطور وبائي جديد بتسجيل 17 حالة موجبة لفيروس كورونا المستجد.

وأوضح المركز في بيان له أن مجموع الحالات في سبها بلغ خمس حالات مخالطة، وثلاث حالات من مصراتة حالة جديدة، وحالة مخالطة، وحالة عائدة من السفر.

وأشار المركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى أنه تم تسجيل ثلاث حالات جديدة في طرابلس، وحالتان مخالطة في بنغازي.

وأضاف المركز أن تم أيضًا تسجيل حالتان جديدتان في زليتن، وحالة واحدة جديدة ” غير ليبية” في يفرن، وحالة جديدة أخرى في الرحيبات.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل حالة شفاء واحدة من مدينة طرابلس ليكون إجمالي المتعافين 224 متعافي.

وأفاد المركز الوطني لمكافحة الأمراض أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة من بلدية الجفرة ليكون إجمالي الوفيات 26 حالة.

وختم المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا بلغت 891 حالة والحالات النشطة بلغت 641 حالة، والمتعافين 224 حالة، والوفيات 26 حالة.