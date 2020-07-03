عقيلة صالح يرحب بالوساطة الروسية لحل الأزمة الليبية

أخبار ليبيا24 – سياسة

أعلن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الجمعة، أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا، مرحبا بالوساطة الروسية للتسوية في البلاد.

وأكد صالح، خلال اجتماعه مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: “أنه لا يوجد حل عسكري للأزمة في ليبيا”، مضيفا: “نحن مقتنعون بذلك من خلال مراقبة جهودكم لحل الأزمة الليبية”، على حد قوله.

وأشار صالح، إلى أن “الانفتاح السياسي للدبلوماسية الروسية على جميع الجهات الفاعلة في العلاقات الدولية، بما في ذلك العالم العربي والإسلامي، يجعل من بلدكم وسيطاً مقبولاً وفعالاً في حل الأزمات الدولية”.

وكان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وصل إلى العاصمة الروسية موسكو، أمس الخميس 2 يوليو، للقاء المسؤولين الروس وبحث العديد من القضايا، على رأسها مناقشة المبادرة حول وقف إطلاق النار والعودة إلى العملية السياسية ومبادرة أو إعلان القاهرة، وكذلك مخرجات مؤتمر برلين.