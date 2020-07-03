السراج يبحث مع وفد عسكري تركي بناء القدرات الأمنية والدفاعية

أخبار ليبيا24 – متابعات

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الجمعة في طرابلس، مع وفد تركي برئاسة وزير الدفاع خلوصي أكار، مستجدات الأوضاع في ليبيا.

وتناولت المحادثات بين الطرفين مستجدات الأوضاع في ليبيا، كما تطرقت إلى مجالات التعاون العسكري والأمني وبرامج بناء القدرات الأمنية والدفاعية في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين في شهر نوفمبر الماضي، إضافة إلى آليات التنسيق بين وزارتي الدفاع في البلدين الشقيقين.

واستقبل السراج الوفد الذي تكون من رئيس الأركان العامة الفريق أول ياشار غولار، والسفير التركي لدى ليبيا سرحان أكسن، وعدد من القيادات العسكرية التركية، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي.

وحضر المحادثات عن الجانب الليبي كل من وزير الداخلية فتحي باشاغا، ووكيل وزارة الدفاع صلاح الدين النمروش، ورئيس الأركان العامة الفريق محمد الشريف، وآمر غرفة العمليات المشتركة اللواء أسامة الجويلي.