الاعتداء على الأطقم الإدارية والطبية في مستشفى قورينا شحات

الاعتداء على الأطقم الإدارية والطبية في مستشفى قورينا شحات

أخبار ليبيا24

أكد مستشفى قورينا التعليمي ببلدية شحات أن الأطقم الإدارية والطبية في المستشفى تعرضوا الخميس للاعتداء خلال تأدية واجبهم.

وأضاف المكتب الإعلامي بمستشفى قورينا التعليمي أن المناوب الإداري بقسم الجراحة والطبيبة المناوبة وعناصر التمريض تعرضوا إلى الاعتداء الجسدي واللفظي من قبل زائرة وإخوانها لقسم النساء خلال فترة ما بعد موعد الزيارة.

وأوضح المكتب الإعلامي أن زوج الزائرة قام بالاعتداء الجسدي على عنصر التمريض والمناوب، فيما تعدت الزائرة على عناصر التمريض لفظيًا والضرب بالعصي على مناوب الجراحة.

وأشار إلى أن هذا الاعتداء لا يعد الأول على الأطقم الطبية والإدارية، حيث أصدر المكتب الإعلامي بيان سابق والمؤرخ في 2019/11/24، بشأن تعرض الأطقم الطبية والإدارية للاعتداء بسلاح أبيض والتهجم على العناصر الطبية والطبية المساعدة.

ومن خلال هذا البيان نوضح للمواطن حقيقة ما حدث داخل المستشفى، وذلك لمنع أي لغط أو تضليل حول الواقعة.

وأفاد المكتب الإعلامي إلى أن إدارة المستشفى، قامت بمخاطبة مدير أمن شحات وإبلاغه بالواقعة وتزويده بالتقارير الطبية للمتضررين ومقدمي الشكوى.

وناشد المكتب الإعلامي بمستشفى قورينا مدير أمن شحات وضع حلول جذرية لضمان سلامة المرضى النزلاء والعناصر الإدارية والطبية والطبية المساعدة العاملة خلال فترات المناوبة المختلفة.