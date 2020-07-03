الإمارات وفرنسا: التدخل التركي يُجهض الجهود الدولية لإيجل حل سياسي بليبيا

أخبار ليبيا24 – سياسة

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، ونظيره الفرنسي جون إيف لودريان، دعم جهود التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية.

واعتبر الوزيران، أن الحل السياسي للأزمة في ليبيا يعد الحل الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيها، بحسب بيان صادر عن الخارجية الإماراتية اليوم الجمعة.

وجدد الوزيران، دعمهما للمبادرة المصرية لإنهاء الأزمة الليبية ورفض التدخل التركي في الشأن الليبي، الذي من شأنه أن يجهض جهود المجتمع الدولي للتوصل إلى حل سياسي للأزمة.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الوزيرين بحثا خلاله مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها الوضع في ليبيا، وسبل تعزيز الأمن في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط.