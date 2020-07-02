وصول شحنة من البنزين لبلدية تراغن مناطق الجنوب عامة وتراغن بالخصوص تشهد أزمة خانقة في مادة الوقود منذ سنوات

أخبار ليبيا 24 – خبر



وصلت إلى بلدية تراغن، مساء أمس الأربعاء، شحنة من البنزين تقدر بـ140 ألف لتر قادمة من مستودعات المنطقة الشرقية.

وأفرغت الشحنة، في خزانات محطات “المشعل و689 و348″، ومن المقرر الاتفاق على إلية عملية التوزيع على المواطنين بعد التأكد من اتمام الإجراءات الاحترازية والوقاية من فيروس كورونا.

وتشهد مناطق الجنوب عامة وتراغن بالخصوص أزمة خانقة فيما يخص الوقود منذ سنوات .

وتصل أسعار البنزين في السوق السوداء إلى دينارين ونصف وتتجاوز هذه القيمة كل ما تأخر وصول شاحنات الوقود للمنطقة، وتعد أزمة الوقود في ربوع الجنوب ومنها تراغن وحوض مرزق بشكل خاص إحدى الأضلاع الرئيسية لمثلث معاناة الموطن ..”السيولة – الوقود – غلاء الأسعار” .