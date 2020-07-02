ليبيا تسجل 50 إصابة جديدة بـ”كورونا” وحالة وفاة واحدة

أخبار ليبيا24 – صحة

سجل المركز الوطني لمكافحة الامراض، أمس الأربعاء، إصابة 50 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بعد تسلمه 788 عينة من مختلف المدن.

وأعلن المركز في بيان له أمس، تسجيل حالة وفاة واحدة في مدينة الجفرة جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات في البلاد إلى 25 حالة.

أشار المركز، إلى أن 50 إصابة منها 15 حالة جديدة و27 حالة لمخالطين وثمان حالات عائدين من السفر، مؤكدا تماثل 14 حالة للشفاء من الفيروس.

وأوضح المركز، أن هذه الإصابات سجلت منها حالتين في طرابلس، و27 إصابة بمدينة سبها، و7 حالات من مصراتة، و6 إصابات من زليتن، و3 في القره بوللي، إضافة إلى حالة إصابة واحدة في كل من بنغازي والخمس والزنتان وككلة والشويرف.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 874 إصابة، منها 626 حالة لازالت نشطة، بينما تماثلت 223 حالة للشفاء، بحسب احصائية المركز الوطني لمكافحة الأمراض.