للحد من السرقة .. أنقرة تنقل المرتزقة إلى معسكرات خارج طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

كشفت مصادر عسكرية، في الفيلق الأول بفصائل المعارضة السورية الموالية لتركيا، أن حكومة أنقرة قررت نقل المرتزقة السوريين المتواجدين في ليبيا إلى معسكرات خاصة خارج المدن .

وذكرت المصادر في تصريحات لوكالة “ستيب” السورية، أن المعسكرات لكل مقاتلي فصيل بفصيله، على أن يبقى بداخلها المرتزقة السوريين يستلمون طعامهم وشرابهم، ولا يتحركون إلا إلى الجبهات أثناء وجود معارك ضد قوات الجيش الوطني .

وحسب المصادر، تأتي هذه الخطوة، واتخاذ المقرات، بأماكن تبعد عن طرابلس عدة كيلومترات، للقضاء على عمليات السرقة، والاحتكاك مع المواطنين الليبيين، مُبينة أن تركيا تسعى لتخفيض عدد المرتزقة السوريين في ليبيا إلى النصف، والإبقاء على الكفاءات فقط.

وفي ختام حديثها نوهت المصادر، أن دورات تدريب المقاتلين في معسكر فصيل فيلق الشام بالقرب من معبر حور كلس العسكري الحدودي مع تركيا شمالي حلب لا تزال مستمرة، وسط أنباء عن نية تركيا لإرفاق هذه الدورات بدورات تدريبية مدتها عشرة أيام ستكون في مدينة غازي عينتاب التركية الحدودية.

فقد تناقل ناشطون بشكل واسع على مواقع التواصل مقطعاً مصوراً لمواطن ليبي دخل منزله في إحدى المدن غرب البلاد ليجد مرتزقاً سورياً في غرفة نومه.

وأثار هذا الفيديو حفيظة العديد من الليبيين، ويجسد هذا المشهد واقعا ملموسا في عدد من مدن الغرب الليبي، بعد أن سيطرت عليها قوات حكومة الوفاق، حيث “استوطن” مرتزقة سوريون منازل ليبيين ورفضوا مغادرتها.

وتبعا لهذا الوضع، عبر نازحون ليبيون عادوا إلى بيوتهم التي تركوها خلال فترة القتال والمعارك التي شهدتها طرابلس استيائهم واستنكارهم بعدما وجدوا منازلهم “محتلة” من طرف مرتزقة سوريين .

ورصدت مقاطع فيديو أخرى حجم المأساة التي تعرض لها الأهالي في طرابلس، حيث تدوال ناشطون على مواقع التواصل مقاطع مصوّرة أظهرت سيطرة واستيلاء عدد من المرتزقة السوريين على عدّة منازل، حيث وثّق أحد المواطنين ما حدث داخل بيته وظهر وهو يستأذن مرتزقة يقيمون فيه للدخول إليه ومعرفة ما إذا كان تم نهبه وسرقته أم لا، قائلا لهم “هل تسمحون لي أن أتفقد منزلي وملابسي داخل غرفة نومي لو أمكن”.