فرنسا تبلغ السراج بضرورة وقف إطلاق النار مباحثات هاتفية بين السراج ولودريان حول ليبيا

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‎ دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، اليوم الخميس، رئيس حكومة الوفاق، فائز السراج، إلى الإسراع بتحقيق وقف إطلاق النار وإتاحة العودة للمسار السياسي من خلال جهود الأمم المتحدة ودورها المركزي.

وأوضح لودريان، في اتصال هاتفي، أن بلاده وإيطاليا متفقتان على هذا التوجه، مؤكدًا رفض بلاده للتدخل الأجنبي في ليبيا بجميع أنواعه وبمختلف مصادره.

وأعرب لودريان، ‎عن قلق بلاده من الوضع المتوتر الحالي في ليبيا، مؤكدًا بأن جهود فرنسا تستهدف تحقيق الاستقرار في ليبيا، وأن مصلحة الليبيين وجيران ليبيا وأوروبا تكمن في أمن واستقرار ليبيا.