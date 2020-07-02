عقيلة في موسكو لإجراء نقاشات مع مسؤولين روس رئيس مجلس النواب يصل موسكو في زيارة رسمية

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وصل رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، اليوم الخميس، إلى موسكو، في زيارة رسمية، لبحث تطورات الأزمة الليبية مع المسؤولين الروس.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، فتحي المريمي، في تصريحات صحفية، إن زيارة عقيلة إلى العاصمة الروسية جاءت بدعوة رسمية تأتي لبحث تطورات الأزمة الليبية مع المسؤولين الروس.

وأضاف المريمي، أن الزيارة لها ثلاثة مسارات دبلوماسي واقتصادي وعسكري، مشيرًا إلى أن مبادرات الحل السلمي وأبرزها “إعلان القاهرة” ومخرجات “مؤتمر برلين” ستكون الأولويات الرئيسية للزيارة.

وأفاد، أن العدوان التركي على ليبيا سيكون كذلك ضمن محاور النقاش بين عقيلة والمسؤولين الروس.