دورة لصيانة الهواتف المحمولة لذوي الإعاقة والنازحين في بنغازي الدورة تستهدف 30 مشارك من النازحين والأشخاص ذوي الإعاقة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

تتواصل بمقر المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة المرحلة الثانية من مشروع “نحو حياة أفضل” الخاص بصيانة الهواتف الذكية مجانا .

ويستهدف المشروع 30 مشارك من النازحين، والأشخاص ذوي الإعاقة، وسيتواصل لفترة ثلاثة أشهر بحيث تستهدف كل دورة 10 أشخاص.

ويأتي المشروع الذي انطلق الإثنين الماضي بتنظيم المنظمة الدولية لحماية الطفولة وذوي الإعاقة، بالشراكة مع منظمة الهجرة الدولية وبرعاية الاتحاد الأوروبي .

يشار إلى أن المتدربين سيحصلون على شهادة معتمدة في صيانة الهواتف النقاله عقب ختام الدورة .