حي الزيتون بطلا لمسابقة الكيش “2” لناشئين كرة القدم

البطولة شهدت مشاركة عشر فرق قسمت على مجموعتين بواقع 5 فرق بكل مجموعة

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أخبار ليبيا 24 – خاص

توج فريق حي الزيتونه بكأس بطولة الكيش “2” لناشئي كرة القدم عقب تغلبه على فريق الكيش .

وجاء تتويج حي الزيتون بركلات الترجيح بنتيجة 3-2 بعد انتهاء الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي 0- 0 .  

وشهدت البطولة مشاركة عشر فرق قسمت على مجموعتين بواقع 5 فرق في كل مجموعة .

وشارك في تتويج الفرق الفائزة نخبة من أبرز اللاعبين القدامي فوزي العيساوي و صالح رحيل، وونيس خير ، و علي البشاري، ومحمد البرداح.

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