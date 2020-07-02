حجر 18 حالة اشتباه مصابة بكورونا في طبرق من بين الحالات 16 حالة هجرة غير شرعية

أخبار ليبيا 24-خاص

كشفت اللجنة الاستشارية الطبية في طبرق اليوم الخميس تسجيل 18 حالة اشتباه مصابة بفيروس كورونا المستجد.

وخاطب رئيس اللجنة الاستشارية طبرق، فرج الجالي، رئيس اللجنة الاستشارية العليا لمكافحة كورونا ورئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق ورئيس اللجنة الرئيسية لمكافحة كورونا في طبرق بالخصوص.

وأوضح الجالي، أن الحالات تشميل، حالة واحدة قادمة من مصر وعدد 16 حالة هجرة غير شرعية وعدد حالة واحدة مخالطة لحالة موجبة ظهرت نتيجتها أمس في بنغازي.

وقال الجالي، “تم إبلاغنا بعدم توفر مواد التشغيل بالمختبر المرجعي ببنغازي وعليه فقد تم حجر جميع حالات الاشتباه، وسيتم سحب العينات لحين توفر التشغيل بالمختبر المرجعي ببنغازي”.