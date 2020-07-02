الولايات المتحدة تشدد على حل المليشيات في ليبيا وفد أمريكي يجتمع مع وفد من الجيش لوضع حل للمليشيات

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شددت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الخميس على ضرورة حل المليشيات المسلحة في ليبيا وعلى ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي ترعاها الأمم المتحدة.

وأكدت الحكومة الأمريكية في بيان للخارجية الأمريكية، أن من الضروري عدم التسامح مع الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية أو الانخراط في أعمال مزعزعة للاستقرار.

أتى ذلك عقب إجراء وفد من الحكومة الأمريكية مناقشات مع ممثلين عن الجيش الوطني الليبي يوم الأربعاء، حيث شدد الوفد الأمريكي على معارضته لجميع التدخلات الأجنبية في ليبيا وناقش ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى المفاوضات الأمنية والسياسية التي تسهلها الأمم المتحدة.

وقالت الخارجية الأمريكية، أن الجانبان أكدا على ضرورة أن يتمتع جميع الليبيين بحماية قوات أمن قادرة وخاضعة للمساءلة، بعيدًا عن الأخطار التي تشكلها الميليشيات والجماعات المسلحة والمقاتلين الأجانب.

وأضافت الخارجية الأمريكية، أن وفد الجيش الوطني الليبي أطلع الوفد الأمريكي على التزامه بالحوار الذي ترعاه الأمم المتحدة ومقترحات الجيش الوطني الليبي لإحراز تقدم في إصلاح قطاع الأمن وجهود نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج.

وبدوره أكد الجانب الأمريكي، على أن الجماعات المسلحة التي تحاول إفساد العملية السياسية ويجب ألا يتم التسامح معها.

ومثّل الولايات المتحدة، مدير أول في مجلس الأمن القومي، اللواء ميغيل كوريا، ونائب مساعد وزير الخارجية، هنري ووستر، وسفير الولايات المتحدة في ليبيا، ريتشارد نورلاند.

ومثّل الجيش الوطني الليبي، رئيس هيئة القضاء والسيطرة، اللواء عون الفرجاني، والأمين العام للجيش الوطني الليبي عبد الكريم هدية، ومدير مكتب القائد العام للجيش الوطني، اللواء خيري التميمي.