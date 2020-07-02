المنقوش: الحرس الوطني سيتولى المهام الأمنية وتأمين حقول النفط

أخبار ليبيا 24 – متابعات

عبر رئيس الأركان العامة بحكومة عبدالرحيم الكيب، يوسف المنقوش، عن استيائه في التأخر عن إنشاء الحرس الوطني، من قبل حكومة الوفاق إلى الآن .

وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لخطوات شرعنة ميليشيات حكومة الوفاق، وضمها في جسم واحد موازي للجيش أسوة بالحرس الوطني الإيراني.

المنقوش أوضح أنه لكي تكتمل النظرية الأمنية، لابد من وجود هذه القوى التي تتوسط القوة العسكرية، والقوة المدنية النظامية”.

وذكر “قوة الحرس الوطني تقوم على تنفيذ كل المهام الأمنية الخاصة بتأمين المجتمع والدولة، وخاصة التي تقع خارج المدن، وستعمل على أن تكون قوة مساندة للجيش، وداعمة له في تنفيذ مهامه، تقوم بدعم الشرطة في تنفيذ مهامها، وأكثر شيء أصبحنا بحاجة له، هو قوة الحرس الوطني”، حسب قوله .

وأكمل “هذه القوة سينطبق عليها نظام الحكم المحلي، وستكون مهامها مشتركة، أي تستطيع السلطات المحلية تكليفها بالمهام، مع وجود قيادة مركزية تنسيقية لها، وهذه المهام الكبيرة التي نحن بحاجة إليها، لا يستطيع الجيش تنفيذها بحكم أن مهمته محددة، وهي الحفاظ على استقرار الوطن، والدفاع عن حدود الدولة، ولا تستطيع الشرطة تنفيذها أيضًا بحكم أنها هيئة مدنية منظمة تقوم على حماية أمن الأفراد والمجتمع داخل المناطق الحضرية”.

وأردف “كل الأهداف والمنشآت والاحتياجات الأمنية الأخرى يقع تنفيذها على قوة الحرس الوطني، لأنها تتناسب تمامًا مع التشكيلات المساندة الآن للجيش في حربه ضد الهجمات البربرية التي كانت على تخوم طرابلس، وهذا الجسم سيستوعب كل هذه الكتائب بهيكلية وتنظيم مرن، بقيادات عسكرية، ومهام محددة وطريقة واضحة، الآن في مساندة الجيش، ومستقبلاً في عمليات التأمين، وفي المستقبل البعيد ستكون احتياطي للجيش”.