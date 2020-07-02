المستشفى المركزي البيضاء يستلم جهازا للكشف عن كورونا البيضاء تستلم جهازا للكشف عن فيروس كورونا

أخبار ليبيا24

أعلن المدير العام لمستشفى الثورة المركزي التعليمي في البيضاء، عبد الرحيم مازق، اليوم الخميس، استلام المستشفى جهاز “بي سي آر” لاختبار فيروس كورونا.

وأضاف مازق، أن المستشفى استلم أيضا عدد 5 آلاف شريحة اختبار عن طريق إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، ليباشر الجهاز العمل خلال أيام قليلة.

وأوضح، أن هذه الخطوة جاءت بجهود وزير الصحة بالحكومة الليبية، وهي مهمة لتوفير نقل العينات إلى مدينة بنغازي وللمساهمة في الرفع من مستوى الخدمات الطبية بالمستشفى.

وسُجلت في البيضاء 11 حالة إصابة بفيروس كورونا تتواجد 5 منها في الجناح الطبي، فيما تماثلت 6 حالات منها للشفاء.