الأهلي بنغازي يتكفل بعلاج حكم دولي سابق

الحكم يمتلك مسيرة طويلة وناجحة سواء على المستوى المحلي أو الخارجي

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أخبار ليبيا 24 – خاص

قرر ت إدارة نادي الأهلي بنغازي بالتكفل بتوفير الرعاية الصحية للحكم الدولي السابق “عبدالله باله”.

وجاء الإعلان عن هذا القرار بعد زيارة قام بها رئيس نادي الأهلي خالد السعيطي، للحكم الدولي السابق عبد الله باله في منزله.

و يعاني باله من أمراض بسبب تقدمه في السن، ويمتلك الحكم الدولي السابق مسيرة طويلة وناجحة في مجال التحكيم سواء على المستوى المحلي أو الخارجي . 

وبدأت مسيرته مع التحكيم منتصف خمسينات القرن الماضي، وتحصل على الشارة الدولية في بداية السبعينيات، واعتزل التحكيم منتصف الثمانينات .

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