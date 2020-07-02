الأمم المتحدة توثق وفاة 130 شخصا جراء مخلفات الحرب جنوب طرابلس

أخبار ليبيا24 – متابعات

وثّقت الأمم المتحدة، وقوع 75 ضحية من المدنيين و55 شخصا من العاملين في إزالة الألغام خلال الأسابيع الخمسة الماضية بمناطق جنوب طرابلس، بسبب العبوات الناسفة والألغام الأرضية والمتفجرة من مخلفات الحرب.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن هؤلاء الضحايا وقع جميعهم في فخاخ متفجرة، بما في ذلك العبوات الناسفة والألغام الأرضية والمتفجرات من مخلفات الحرب داخل وحول المناطق السكنية في جنوب طرابلس.

وأكدت البعثة، أن الأمم المتحدة تقدم الدعم الفني والمشورة اللازمة للسلطات المعنية للمساعدة في إدارة الوصول الآمن إلى المناطق الملوثة بالألغام والمتفجرات وتطهيرها بأمان.

وذكرت البعثة الأممية، إلى أن الأمم المتحدة تحذر من العودة غير الآمنة للنازحين في جنوب طرابلس، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الخميس.

وأضافت البعثة، أن المواجهات المسلحة في المنطقة الغربية توقفت ولكن هذا لا يعني أن المناطق آمنة، مشيرة إلى استخدام المتفجرات والأسلحة الثقيلة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية بشكل مكثف، مما تسبب في وقوع عديد الضحايا في صفوف المدنيين.

وحذرت البعثة الأممية في ليبيا، من أن مخلفات الحروب القابلة للانفجار خطيرة للغاية، مؤكدة أنها قد تتسبب في إصابات شديدة وقد ينجم عنها وفيات.