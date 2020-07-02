افتتاح مركز علاج الأورام في مستشفى الثورة المركزي

افتتاح مركز علاج الأورام في مستشفى الثورة المركزي
افتتاح القسم لتوفير مشاق السفر والتعب لكافة المرضى
أخبار ليبيا 24 – خبر
افتتح رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني مركز الأورام وأمراض الدم بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء، إضافة إلى عدد من الأقسام الجديدة بالمستشفى.
ويأتي افتتاح قسم الأورام وأمراض الدم لأول مرة بمستشفى الثورة المركزي التعليمي – البيضاء ليقدم خدماته لكافة المرضى، موفراً عليهم مشاق السفر والتعب، وعلى أن يقدم خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المترددين.
وتعمل الحكومة جاهدة على تطوير مستشفى الثورة بشكل مستمر لتحسين وتطوير كافة الخدمات والارتقاء بها.
وفي هذا الصدد، افتتح الثني والوفد المرافق له قسم حديثي الولادة، وعناية الأطفال بالمستشفى، ومركز التبرع بالدم بعد صيانته.
وجرت في الفترة الماضية عملية تجهيز العناية المستقلة والحديثة لقسم الأطفال بالمستشفى بسعة سريرية أكبر تحوي أجهزة جديدة ومتطورة.
وتقدم الأقسام التي تم افتتاحها أمس الأربعاء خدماتها للمدينة والمدن والمناطق المجاورة ضمن سياسة الحكومة التي انتهجتها لتوطين العلاج في الداخل.