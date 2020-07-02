افتتاح مركز علاج الأورام في مستشفى الثورة المركزي

افتتاح مركز علاج الأورام في مستشفى الثورة المركزي افتتاح القسم لتوفير مشاق السفر والتعب لكافة المرضى

أخبار ليبيا 24 – خبر



افتتح رئيس الحكومة الليبية، عبدالله الثني مركز الأورام وأمراض الدم بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بمدينة البيضاء، إضافة إلى عدد من الأقسام الجديدة بالمستشفى.

ويأتي افتتاح قسم الأورام وأمراض الدم لأول مرة بمستشفى الثورة المركزي التعليمي – البيضاء ليقدم خدماته لكافة المرضى، موفراً عليهم مشاق السفر والتعب، وعلى أن يقدم خدماته بشكل دوري ومستمر لكافة المترددين.

وتعمل الحكومة جاهدة على تطوير مستشفى الثورة بشكل مستمر لتحسين وتطوير كافة الخدمات والارتقاء بها.

وفي هذا الصدد، افتتح الثني والوفد المرافق له قسم حديثي الولادة، وعناية الأطفال بالمستشفى، ومركز التبرع بالدم بعد صيانته.

وجرت في الفترة الماضية عملية تجهيز العناية المستقلة والحديثة لقسم الأطفال بالمستشفى بسعة سريرية أكبر تحوي أجهزة جديدة ومتطورة.

وتقدم الأقسام التي تم افتتاحها أمس الأربعاء خدماتها للمدينة والمدن والمناطق المجاورة ضمن سياسة الحكومة التي انتهجتها لتوطين العلاج في الداخل.