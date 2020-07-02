إطلاق خطة أمنية في طبرق حملات واسعة في طبرق على المحلات التجارية

أخبار ليبيا 24-خاص

قال مدير جهاز الحرس البلدي عضو اللجنة الأمنية المشتركة في طبرق عميد صالح حمد العبيدي إن الخطة الأمنية المعدة من قبل المنطقة العسكرية بمشاركة الجيش الوطني ورجال الأمن والحرس البلدي ستنطلق اليوم الخميس.

وكشف العبيدي لأخبار ليبيا 24 أن الخطة الأمنية ستشمل التفتيش على الرخص التجارية في المحلات والورش وقفل جميع سلخانات الدجاج بجميع أنواعها وإزالة الحواجز من أمام المحلات.

كما ستشمل منع البيع على الطرقات العامة والميادين من الجامعة غربا إلى بوابة المثلث شرقا والتفتيش على المخابز ومراقبة جودة الرغيف ومنع عرض المواد والسلع خارج المحلات وقفل المطاعم غير المرخصة ونقل الخردة من الشوارع وأمام الورش.

وأضاف، أن الخطة الأمنية ستعمل على منع عرض اللحوم خارج المحال وتغطيتها بشاش داخل المحل وحصر محطات تحلية المياه الخاصة والتفتيش على الإجراءات وجودة المياه وقفل المحلات الخاصة بتعبئة غاز الطهي ومنع بيعها على الطرقات وإزالة مظلات الزنك من أمام المحلات.

كما أنها ستشمل، منع بيع الإسمنت وإلزام التجار ببيعه بالمحلات ومنع بيع الرمل والمرش من أمام الميادين المقابلة للمجمع الرياضي ونقلها بجوار المقبرة الإسلامية القديمة.