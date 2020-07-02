أمغيب: حكومة الوفاق كان بإمكانها كسب شرعية الشعب

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رأى عضو مجلس النواب الليبي، سعيد أمغيب، اليوم الخميس، أن حكومة الوفاق كان بإمكانها الحصول على شرعية الشعب الليبي، لو أنها قامت بصرف المليارات التي دفعتها لتركيا جلب المرتزقة والطائرات التركية المسيرة والأسلحة، في خدمة المواطن الليبي.

وقال أمغيب، على فيسبوك، “المليارات التي دفعتها حكومة الوفاق لتركيا ثمن شراء المرتزقة السوريين والطائرات المسيرة والأسلحة والذخائر والمدرعات لو صرفت في خدمة المواطن الليبي لتحصلت على شرعية الشعب التي هي أقوى من شرعية أكبر دول العالم!!”.

ودفعت حكومة الوفاق مليارات الدولارات لجلب المرتزقة وشراء الأسلحة من تركيا لدعم قواتها في مواجهة الجيش الوطني.