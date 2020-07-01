مقتل مواطن تحت تعذيب مليشيا “مضغوطة” في طرابلس

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أكد مصد مطلع أن المواطن أيمن صالح الطير من سكان منطقة قرجي قتل في سجون مليشيا عبدالحميد مضغوطة التابعة لحكومة الوفاق المواليه لتركيا.

وأشار المصدر إلى أن الطير قتل تحت التعذيب في سجون المليشيا بعد أن تم خطفه من قبلهم منذ أسبوع تقريبًا ليعلن عن مقتله مساء أمس الثلاثاء.

وأوضحت مصادر عدة أن مليشيا مضغوطة وهي مجموعة القبض في مليشيا أغنيوة الككلي تعزز من تواجدها في شوارع قرجي خوفا من أي رد فعل على خلفية مقتل أيمن الطير.

يشار إلى أن ما تشهده العاصمة طرابلس هو الوضع الطبيعي من أعمال اغتيال وتصفية وخطف وابتزاز من قبل العصابات والمليشيات التي تسيطر عليها منذ 2011.