كورونا.. تسجيل 22 إصابة جديدة وحالة وفاة واحدة في ليبيا

أخبار ليبيا24 – صحة

أعلن المركز الوطني لمكافحة الامراض في ليبيا، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في ليبيا، بعد تسلمه لنحو 480 عينة من مختلف المدن.

وسجل المركز بحسب ما ذكر في بيانه أمس، حالة وفاة واحدة في مدينة سبها جراء إصابتها بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوفيات إلى 24 حالة.

كما أكد المركز، تسجيل إصابة 22 حالة بفيروس كورونا منها 9 حالة جديدة و13 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 3 حالات للشفاء من الفيروس.

وأوضح المركز، أن هذه الإصابات سجلت منها 5 حالات في طرابلس، و14 إصابة بمدينة سبها، إضافة إلى حالة إصابة واحدة في كل من مصراتة والعامرية والكريمية.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 824 إصابة، منها 591 حالة لازالت نشطة، بينما تماثلت 209 حالة للشفاء، بحسب ما احصائية المركز الوطني لمكافحة الامراض.