فتح قنصلية ببنغازي ومواجهة التدخل التركي.. أبرز ما اتفق عليه وزير الخارجية اليوناني وعقيلة صالح

أخبار ليبيا – خاص

استقبل رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس في مدينة القبة، لمناقشة مستجدات الأوضاع في ليبيا وسبل حل الأزمة.

وتأتي هذه الزيارة لوزير الخارجية اليوناني في إطار دعم اليونان لمجلس النواب الليبي السلطة الوحيدة المنتخبة والشرعية في ليبيا، بحسب ما أكد دندياس الذي أعرب عن سعادته بهذه الزيارة.

مبادرة السيسي “مثيرة للاهتمام”

واتفق دندياس مع عقيلة صالح على كيفية التعامل مع الأزمة الليبية، ومخرجات مؤتمر برلين حول ليبيا الذي عقد في يناير الماضي، إضافة إلى مبادرة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي التي وصفها الوزير اليوناني بـ”المثيرة للاهتمام للغاية”.

وكان السيسي قد أعلن في السادس من يونيو الماضي، عن مبادرة سياسية تمهد لحل سياسي وتهدئة الأوضاع في ليبيا، وتتضمن احترام كافة المبادرات والقرارات الدولية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده رفقة رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والقائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر بالقصر الرئاسي في القاهرة.

ضرورة مواجهة التدخل التركي

وشدد دندياس خلال اللقاء، على ضرورة إيقاف جميع التدخلات الأجنبية في ليبيا، معتبرا ذلك شرطا أساسيا للسلام والاستقرار في البلاد، وذلك في إشارة منه على التدخل العسكري التركي السافر في ليبيا، والذي يرى الكثيرين بأنه قد زاد من تعقيد الأزمة الليبية.

وعبر دندياس، عن تأييده لموقف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يندد التدخل التركي، مؤكدا توافقهم على أن تركيا تتحمل المسؤولية التاريخية عما يحدث في ليبيا حاليا، وذلك من خلال نقل المرتزقة السوريين وانتهاك الحظر المفروض على الأسلحة.

وحول توغل تركيا في المياه الإقليمية الحدودية لليبيا في البحر المتوسط والذي اعتبرته كافة دول المتوسط أنه “تدخل غير مشروع”، جدد وزير الخارجية اليوناني تأكيده على مساعدة بلاده في إيقاف جميع القوات الأجنبية من خلال المشاركة في عملية السلام في البحر المتوسط، وشدد على تقديم المزيد من المساعدات.

قنصلية يونانية في بنغازي

وتحدث نيكوس دندياس عن التعاون الاقتصاد بين اليونان وليبيا، وأكد اتفاقه مع رئيس مجلس النواب حول إمكانية فتح قنصلية يونانية في مدينة بنغازي لتسهيل التجارة والتعاون الاقتصادي بين البلدين، موضحا أن ليبيا تريد استبدال المنتجات التركية بمنتجات أوروبية ويونانية.

وتطرق اللقاء عن الحديث على مذكرتي التفاهم الموقعتين بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج والرئيس التركي أردوغان في نوفمبر الماضي حول التعاون الأمني وترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا، واللتين أثارتا جدلا ورفضا محليا وإقليميا ودوليا واسعا.

وفي هذا الشأن، أشار دندياس إلى مناقشة تعريف المناطق البحرية بين اليونان وليبيا مع عقيلة صالح، مؤكدا استمرار المحادثات بين البلدين التي بدأت في عام 2010 ضمن إطار القانون الدولي.

كما نقل وزير الخارجية اليوناني لرئيس مجلس النواب الليبي قرار رئيس البرلمان اليوناني كوستاس تاسولاس، بإعادة فتح لجنة الصداقة اليونانية الليبية في البرلمان اليوناني.

يشار إلى أن اليونان المطلة على البحر المتوسط ولها حدود بحرية كبيرة مع ليبيا، من بين الدول الأكثر تضررا من اتفاقية أردوغان والسراج البحرية، والتي وقعت خارج إطار القانون البحري الدولي مما يعد اختراقا سافرا من الرئيس التركي، بحسب ما اعتبرته اليونان ومصر وفرنسا وقبرص وليبيا.