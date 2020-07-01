ظهور نتائج المسح العشوائي لكورونا في الكفرة وماحولها سحب 159 عينة من الكفرة و45 من تازربو وخلوها جميعًا من الإصابة

أخبار ليبيا 24 – خاص

أظهرت نتائج عملية المسح العشوائي الخاصة بالتحليل السريع “Rapid test” لفيروس كورونا، والتي شملت بلدية الكُفرة وتازربو خلو جميع العينات من الإصابة .

وجاء هذا المسح بإشراف مباشر من اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية لمكافحة كورونا في الكفرة – تازربو .

وكانت فرق الرصد والتقصي ببلدية الكفرة قد سحبت عدد 159 عينة من الكفرة و 45 عينة من تازربو، و “3” عينات، أخذت من أجانب بالبوابة الشمالية “السد”، وكانت كافة العينات سالبة النتائج .

ولم يتم حتى الآن الإعلان عن نتائج تحليل سواب PCR-RT، وسيكون الإعلان عنها من قبل اللجنة الاستشارية العليا ببنغازي .

وكانت اللجنة الطبية الاستشارية الفرعية الكفرة – تازربو قد أطلقت يوم الأحد برنامج مسح عشوائي ميداني للمنطقة .

واختارت اللجنة خلال المسح منازل معينة بكل حي وفقا للأسس العلمية للمسح والإحصاء الميداني بهدف تقييم الوضع الوبائي في البلدية ككل .