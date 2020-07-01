شركة الكهرباء: الإدارة التنفيذية لم تستلم مبالغ الصيانة منذ أكثر من 3 سنوات

شركة الكهرباء: الإدارة التنفيذية لم تستلم مبالغ الصيانة منذ أكثر من 3 سنوات

أخبار ليبيا24

أعلنت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء اليوم الأربعاء أن الإدارة التنفيذية للشركة لم تستلم أي مبالغ للصيانة منذ أكثر من 3 سنوات.

وأوضحت دائرة الإعلام عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أن أول مبلغ رصد للشركة في بداية عام 2019 م وبلغت قيمته 326 مليون دينار بإشراف ديوان المحاسبة ومجلس النواب والأجهزة الرقابية.

وذكرت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن 80 مليون صرفت بموافقة ديوان المحاسبة وباقي القيمة موجودة في حساب الشركة.

ولفتت إلى أن عجز الإنتاج الحاصل سببه عدم رصد ميزانيات للصيانة والتشغيل، مؤكدة أن الشركة المسؤولة عن مشروع محطة أوباري رفضت استكمالها بسبب الأوضاع الأمنية.

وأضافت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن محطة الخليج متوقفة عن العمل بسبب إصابة خطوط نقل الطاقة جهد 220 / 400.

وأكدت دائرة الإعلام بالشركة فقدنا القدرات الإنتاجية لمحطة جنوب طرابلس لأكثر من 6 أشهر بسبب أدخنة المكب وهي محطة حقل رئيسية.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء أن خطوط نقل الطاقة بجنوب طرابلس مدمرة بالكامل والشركة في وضع حرج.

وكان المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء علي ساسي اقترح على رئيس المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني فايز السراج بشكل رسمي حلين لمعالجة إشكالية العجز في توليد الكهرباء.

وتضمن مقترح ساسي الأول توليد التيار الكهربائي عبر عقد استئجار بواخر الطاقة الكهربائية لمدة ستة أشهر ، أو إلى حين إيجاد حل يضمن تفعيل التعاقدات ذات العلاقة بإنشاء محطات جديدة وصيانة المحطات القائمة.

فيما تضمن المقترح الثاني للمدير التنفيذي للشركة توليد الطاقة الكهربائية عن طريق عقد شراء محطات مجرورة لتوليد الكهرباء، مؤكدَا وجود دراسة فنية للمشروع تضمن توفر ما قيمته 600 ميغا وات و ذلك من خلال شراء 20 محطة متنقلة.