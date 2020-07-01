سلامة : بعض دول مجلس الأمن طعنتنا في الظهر بشأن الملف الليبي

أخبار ليبيا 24 – متابعات

اتهم المبعوث الأممي السابق لدى ليبيا، غسان سلامة، بعض الدول في مجلس الأمن الدولي، بالنفاق تجاه الأزمة الليبية، واصفًا إياها بـ”الطعنة في الظهر”.

سلامة ذكر ، في مقابلة مع مركز الحوار الإنساني، نقلتها قناة “فرانس 24″، أنه طعُن في الظهر من جانب غالبية أعضاء مجلس الأمن الدولي، فيما يخص الملف الليبي، موضحًا أنه لم يعد يملك أي دور، وأنه يوم الهجوم على طرابلس، حظي حفتر بدعم غالبية هذه الدول، على الرغم من أن البعثة الأممية كانت تتعرض للانتقاد لأنها لم توقفه.

واعتبر سلامة أن هجوم حفتر على المليشيات المسيطرة على طرابلس، في الرابع من أبريل 2019م، أدى إلى توقف عملية السلام التي عملت عليها البعثة الأممية، لمدة عام كامل، لافتًا إلى أن دولاً مهمة لم تكتف فقط بدعم حفتر، بل تواطأت عمدًا ضد عقد مؤتمر غدامس، لأنهم لم يكونوا يريدون أن يُعقد المؤتمر.

واختتم المبعوث الأممي السابق إلى ليبيا “النظام الدولي القائم حاليًا متضعضع تمامًا، خصوصًا فيما يتصل بالتدخل العسكري المباشر في نزاعات محلية، وقادة دول مهمة في هذا العالم، لم يعد لديهم أي ضمير”.